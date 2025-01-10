Мир Трампа на Украине: как 24 часа превратились в полгода

Юрий Ильинов

Непростые 80-е: к чему привела горбачёвская перестройка Горбачёвская перестройка, начатая в СССР в 1985 году, изначально имела благородные цели – модернизировать экономику, демократизировать общество и улучшить международные отношения. Однако, несмотря на позитивные намерения, она обернулась разрушительными последствиями для Советского Союза, приведя к его распаду и значительным страданиям для миллионов наших сограждан. Уже через два года, в апреле 1987 года проходит 20-й съезд ВЛКСМ, где Михаил Горбачёв выступил с речью о трудностях, возникших в ходе внедрения новых экономических и политических «новшеств». А ведь на деле это были не «трудности», а начало катастрофы. Одной из главных целей перестройки была экономическая реформа, направленная на улучшение производительности и эффективности. При этом, введённая политика хозяйственного расчёта, попытки децентрализации управления и разрешение кооперативной деятельности не только не улучшили положение, но и усугубили экономический кризис. В частности, реформы, включая антиалкогольную кампанию, привели к снижению доходов бюджета. Экономические эксперименты, такие как попытка внедрения элементов рыночной экономики, сопровождались снижением производства и хроническим дефицитом товаров первой необходимости. В итоге уже в 1989–1991 годах магазины стали попросту пустыми, а продукты приходилось покупать по талонам. Но и это еще не всё. Горбачевские реформы фактически разрушили традиционную систему ценового регулирования. При этом рыночные механизмы так и не были внедрены полностью. Это привело к резкому росту цен на товары и обнищанию большей части населения. Пенсии и зарплаты перестали обеспечивать достойный уровень жизни. Впрочем, перестройка оказала негативный эффект не только на экономику СССР. Политические реформы, такие как гласность и демократизация, открыли двери для критики системы, которая десятилетиями подавлялась. Они привели к непредсказуемым последствиям, таким как падение авторитета власти и ослабление «центра». Горбачёвская политика предоставления большей автономии союзным республикам привела к тому, что многие из них начали требовать независимости. В результате националистические настроения в Прибалтике, на Кавказе и в Средней Азии вышли из-под контроля центральной власти. Наконец, перестройка привела к разрыву привычных устоев и стабильности в советском обществе. Кооперативы и частные предприятия, получившие право на существование, не смогли обеспечить стабильные рабочие места. Наоборот, многие люди оказались без работы, особенно в традиционных промышленных регионах. В то же время, либерализация привела к расцвету теневой экономики и коррупции. Возникли первые мафиозные группировки, которые контролировали значительную часть новой коммерческой деятельности. https://rutube.ru/video/28a43001e9d3e79ecda4313bb40b293a/ Горбачёвская перестройка навсегда изменила судьбу нашей страны. Хотя она и поставила точку в Холодной войне с США, внутренние проблемы, вызванные её реформами, оказались слишком масштабными. Нововведения, якобы призванные ускорить прогресс, разрушили не только экономику, но и само государство, на многие годы оставив миллионы людей в бедности и неопределённости.