Минфин рассказал, как выполнит указ по росту капитализации фондового рынка

Минфин России подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка», который описывает как именно будут достигнуты цели указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.