НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...
  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...

Минфин рассказал, как выполнит указ по росту капитализации фондового рынка

Минфин рассказал, как выполнит указ по росту капитализации фондового рынка

Минфин России подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка», который описывает как именно будут достигнуты цели указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх