Как поздравить женщину на 8 марта: чего на самом деле хотят крымчанки

В преддверии Международного женского дня мужчинам приходится принимать непростые решения – выбирать, чем же порадовать свою даму и какие цветы ей подарить? Мы спросили у мужчин, как они планируют поздравить виновниц праздника, а у женщин - какие подарки они хотели бы получить на праздник.