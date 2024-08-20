Для здоровья позвоночника: как выбрать идеальное эргономичное кресло

Но как правильно компенсировать последствия сидячей работы и выбрать по-настоящему удобное эргономичное кресло, способное обеспечить анатомически правильное положение тела от пяток до макушки? О вреде сидячей работы знают все, но разводят руками — ну не бросать же ставший практически родным офис и не отказываться от рабочего места в уютной домашней обстановке? Может, лучше найти способ нивелировать вред от долгого пребывания в положении сидя — бегать после работы или регулярно ходить в спортзал? К сожалению, это не поможет.