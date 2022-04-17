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История и археология: Почему 20-летняя фигуристка свела счёты с жизнью и какое единственное слово было в прощальной записке: Екатерина Александровская

История и археология: Почему 20-летняя фигуристка свела счёты с жизнью и какое единственное слово было в прощальной записке: Екатерина Александровская

Вся её жизнь, мечты и надежды были связаны со спортом. Ради достижения успеха она когда-то перешла из одиночного в парное катание, переехала из Москвы в Днепропетровск, а после приняла решение сменить спортивное гражданство ради появления перспективного напарника.

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