История и археология: Почему 20-летняя фигуристка свела счёты с жизнью и какое единственное слово было в прощальной записке: Екатерина Александровская

Вся её жизнь, мечты и надежды были связаны со спортом. Ради достижения успеха она когда-то перешла из одиночного в парное катание, переехала из Москвы в Днепропетровск, а после приняла решение сменить спортивное гражданство ради появления перспективного напарника.