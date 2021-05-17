Худой злоумышленник пошел на преступление в Петербурге ради 350 рублей

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаХудой злоумышленник пошел на преступление в Петербурге ради 350 рублейСотрудники полиции работают по заявлению 86-летней петербурженки. Пенсионерка утверждает, что стала жертвой вора.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАФАлександр ФишкинАй да пенсионерка-блокадница! И штаны запомнила, и куртку с отливом... И ведь даже если поймают его (что почти невозможно), сажать за 350 рублей никто не будет!ЕвгенийНайдут посадят! тут две статьи мошейничество и кража!!!
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