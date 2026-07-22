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SPLETNIK

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Илон Маск заявил, что снимет свою "исторически достоверную" "Одиссею"

Илон Маск заявил, что снимет свою "исторически достоверную" "Одиссею"

54-летний миллиардер Илон Маск заявил, что снимет свою экранизацию "Одиссеи" Гомера, которая "будет исторически достоверной".

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