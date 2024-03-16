Рассказываем, как сделать любимые домашние блинчики полноценным оригинальным блюдом, как из ресторана.

Масленицу начали праздновать еще в Древней Греции и Риме. На Руси этот праздник отмечают еще со времен славян-язычников, для которых этот праздник имел большое значение, знаменуя окончание зимы и приход весны.
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