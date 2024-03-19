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Избавляем дом от непрошенных насекомых при помощи фольги

Избавляем дом от непрошенных насекомых при помощи фольги

Непременно опробуйте полезный трюк ниже! Он поможет вам отпугнуть насекомых. Комары, мухи, моль, пауки, муравьи, клещи и другие непрошеные гости быстро покинут квартиру или дачу! Такая простая хитрость-находка пригодится каждому.

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Ирина Ермолаева
Спасибо.
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