Прозападный Пашинян арестовал прозападного активиста: Что они не поделили

В Армении на 2 месяца арестован активист "Национально-демократического полюса" ШушанянПресс-служба Следственного комитета Армении сообщает об аресте Мушега Шушаняна, активиста "Национально-демократического полюса", во главе которого стоит радикальная группа Сасна Црер.
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