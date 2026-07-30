Движение ограничат в районе улицы Екатерины Будановой с 1 августа до 31 октября

Движение на участке местного проезда в районе улицы Екатерины Будановой ограничат с 1 августа до 31 октября 2026 года, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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