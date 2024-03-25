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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид о 50 голах Хаймана: «Он был парнем, которого на уровне НХЛ видели чекером. Очень приятно быть свидетелем его превращения в снайпера»

31-летний форвард «Эдмонтона» впервые за карьеру в НХЛ достиг этой отметки, поразив ворота «Оттавы» (3:5).

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