Закон и Порядок

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Как разрушали сталинскую экономику

Как разрушали сталинскую экономику

  Как разрушали сталинскую экономику Автор – Юрий Апухтин В предыдущем материале были подробно рассмотрены такие предпосылки роста советской экономики в 1929–1955 годов, как стратегическое планирование, использование зарубежных технологий и иностранных специалистов, директивное повышение эффективности, введение системы безналичного и наличного оборота денег, а также развитие частного предпринимательства в виде артелей, кустарей и личных приусадебных хозяйствах, позволивших обеспечить самые высокие в мире среднегодовые темпы роста экономики в течение более чем двадцати лет.

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