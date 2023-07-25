БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киев с грустью признал: ракеты и дроны у России не закончатся никогда

Киев с грустью признал: ракеты и дроны у России не закончатся никогда

Спрятаться негде — русские «Калибры», «Искандеры» и «Герани» лишили ВСУ стратегической глубины Константин Ольшанский Фото: Минобороны РФ/ТАСС Июль стал месяцем интенсивных ракетных обстрелов, причем как с российской, так и с украинской стороны.

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