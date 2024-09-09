В Салехарде в гордуму впервые вошли депутаты от четырех партий

В Салехарде день голосования прошел тихо, без эксцессов и нарушений. Согласно предварительным итогам голосования, в гордуме окружного центра впервые будут представлены четыре парламентские политические партии.
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