Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Внимательный наблюдатель мог заметить, что наша авиация начала наносить бомбовые удары по Днепропетровску и Харькову не только по промышленным объектам, но и по зданиям, казалось бы, прямого отношения к целям СВО не имеющим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии