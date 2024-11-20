Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Неужели? Александр Макеев в том, что рисует, ТОЧНО уверен?Новое в ядерной д...
  • Олег Самойлов
    Ты б ТОЧНО ответил парой десятков мегатонн!Новое в ядерной д...
  • cvyurij Цветков
    Для господина Эрнста есть замечательное предложение. Отдаю его бесплатно.   Когда-то я прочитал очень понравившуюся к...Долой с экранов! ...

Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Внимательный наблюдатель мог заметить, что наша авиация начала наносить бомбовые удары по Днепропетровску и Харькову не только по промышленным объектам, но и по зданиям, казалось бы, прямого отношения к целям СВО не имеющим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх