Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для Донбасса

Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса отправился из Франции в воскресенье, 8 октября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой-Берне, в сборе помощи участвовали жители восьми европейских стран.