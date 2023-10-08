Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для Донбасса

Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса отправился из Франции в воскресенье, 8 октября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой-Берне, в сборе помощи участвовали жители восьми европейских стран.
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