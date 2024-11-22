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Бывший зять Шойгу назвал его «одним из самых значимых людей в истории мира»

Бывший зять Шойгу назвал его «одним из самых значимых людей в истории мира»

Фитнес-блогер Алексей Столяров рассказал, как относится к тому, что СМИ постоянно называют его бывшим зятем экс-министра обороны России Сергея Шойгу<strong>Фитнес-блогер Алексей Столяров в программе «Что за?» на RTVI <a href="">заявил</a>, что гордится, когда его называют бывшим зятем экс-министра обороны России Сергея Шойгу.

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