Бывший зять Шойгу назвал его «одним из самых значимых людей в истории мира»

Фитнес-блогер Алексей Столяров рассказал, как относится к тому, что СМИ постоянно называют его бывшим зятем экс-министра обороны России Сергея Шойгу<strong>Фитнес-блогер Алексей Столяров в программе «Что за?» на RTVI <a href="">заявил</a>, что гордится, когда его называют бывшим зятем экс-министра обороны России Сергея Шойгу.