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На фронте установилась выгодная для нас динамика боевых действий

На фронте установилась выгодная для нас динамика боевых действий

Как свидетельствует положение на различных ТВД, осенняя распутица нашим войскам не помеха. За оставшийся до нового года месяц российская армия планирует полностью очистить юго-запад Донетчины от украинских террористов, поправить дела на Харьковщине и вновь обрести ранее утраченные территории Луганщины.

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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ НА СВО!!!
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