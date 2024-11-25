Как свидетельствует положение на различных ТВД, осенняя распутица нашим войскам не помеха. За оставшийся до нового года месяц российская армия планирует полностью очистить юго-запад Донетчины от украинских террористов, поправить дела на Харьковщине и вновь обрести ранее утраченные территории Луганщины.
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