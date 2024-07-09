Прорывной электролит снижает стоимость твердотельных батарей на 90%

Замена жидкого электролита в литий-ионных батареях на твердый могла бы сократить время зарядки, улучшить производительность и повысить безопасность аккумулятора, но серийному выпуску твердотельных батарей мешают высокая стоимость материалов и производства.
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