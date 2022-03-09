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Microsoft Surface Duo 2 с двумя экранами подешевел до рекордно низкой отметки в 1250 долларов в магазине Best Buy

Microsoft Surface Duo 2 с двумя экранами подешевел до рекордно низкой отметки в 1250 долларов в магазине Best Buy

Смартфон Microsoft Surface Duo плохо продавался из-за слабого оборудования и ужасной поддержки. Surface Duo 2 принес обширный список важных обновлений и улучшений, но он стоил 1500 долларов.

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