Русская туристка побывала в Пхеньяне и увидела северокорейские гетто

Она отметила, что даже в столице имеются резервации, окруженные оградами.Русская туристка, отправившаяся в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), рассказала о глубоких социальных проблемах и условиях жизни местных жителей.
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