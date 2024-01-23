Правительство поддержало продление обязательной продажи валюты экспортёрами. Мера показала свою эффективность и помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, курс рубля «заметно укрепился».
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