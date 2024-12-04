Расчет ЗРК «Оса» прикрыл позиции подразделений от разведывательных дронов ВСУ

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» группировки войск «Центр» прикрыл позиции подразделений российских военнослужащих от разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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