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Расчет ЗРК «Оса» прикрыл позиции подразделений от разведывательных дронов ВСУ

Расчет ЗРК «Оса» прикрыл позиции подразделений от разведывательных дронов ВСУ

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» группировки войск «Центр» прикрыл позиции подразделений российских военнослужащих от разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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