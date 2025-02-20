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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм орудия 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и живую силу противника на Херсонском направлении

Расчет 152-мм орудия 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и живую силу противника на Херсонском направлении

Бойцы САУ «Мста-С» получив команду на боевую работу, совершили марш в установленный квадрат, навелись на цель и поразили пункт управления БпЛА, автомобиль и украинских националистов.

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