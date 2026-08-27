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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордон упал в штрафной «Атлетика» после контакта с Ринконом. Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы», ВАР не вмешался

Судьи не назначили пенальти в пользу «Барселоны» в матче с « Атлетиком » (1:0, второй тайм). Команды проводят встречу в рамках 1-го тура Ла Лиги .

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