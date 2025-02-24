Вопрос будет решен положительно: Бадра Гунба поговорил с Татьяной Голиковой о предоставлении медицинских услуг жителям Абхазии

Вопрос будет решен положительно: Бадра Гунба поговорил с Татьяной Голиковой о предоставлении медицинских услуг жителям АбхазииКандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба и заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова поговорили по телефону.
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