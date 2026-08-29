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Царьград

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Стерлигов призвал лишать женщин смартфонов и применять наказания

Стерлигов призвал лишать женщин смартфонов и применять наказания

Предпринимателя Германа Стерлигова могут привлечь к ответственности за призывы отобрать смартфоны у русских женщин и применять к ним телесные наказания.

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