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Политолог Брутер: у Европы нет никакого доминирования, поэтому они продолжают «подвывать старшему брату из Вашингтона»

Политолог Брутер: у Европы нет никакого доминирования, поэтому они продолжают «подвывать старшему брату из Вашингтона»

Европа полностью подвержена проамериканской политике и для отказа от нее нужны сильные лидеры, которые не будут бояться говорить о настоящих европейских интересах.

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