Члены правительства Новосибирской области перечислят свой однодневный заработок на нужды бойцов СВО

29 мая в правительстве региона прошло оперативное совещание. Заместитель губернатора Сергей Сёмка сообщил, что работники ряда органов исполнительной власти по собственной инициативе перечисляют средства для закупки дорогостоящего оборудования.
29 мая в правительстве региона прошло оперативное совещание. Заместитель губернатора Сергей Сёмка сообщил, что работники ряда органов исполнительной власти по собственной инициативе перечисляют средства для закупки дорогостоящего оборудования.
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