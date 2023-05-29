Вечерний Новосибирск

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Члены правительства Новосибирской области перечислят свой однодневный заработок на нужды бойцов СВО

Члены правительства Новосибирской области перечислят свой однодневный заработок на нужды бойцов СВО

29 мая в правительстве региона прошло оперативное совещание. Заместитель губернатора Сергей Сёмка сообщил, что работники ряда органов исполнительной власти по собственной инициативе перечисляют средства для закупки дорогостоящего оборудования.

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