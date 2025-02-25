В Херсонской области госавтоинспекторы провели профилактический рейд

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Чаплынское» провели рейдовое мероприятие.
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