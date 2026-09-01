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Царьград

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Зеленский пожаловался на отпуск европейских лидеров во время атак

Зеленский пожаловался на отпуск европейских лидеров во время атак

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что европейские лидеры ушли в отпуск, в то время как российские войска атакуют украинскую инфраструктуру.

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