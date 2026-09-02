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Торжественное начало учебного года в Тверском суворовском военном училище: открытие памятника и новые горизонты

Торжественное начало учебного года в Тверском суворовском военном училище: открытие памятника и новые горизонты

1 сентября, в День знаний, Тверское суворовское военное ордена Почета училище Министерства обороны России стало центром притяжения торжественных событий.

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