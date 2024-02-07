Появилось две версии, как все будет. Одна из них - "колонна идет на Киев"

Сергей Кептицин И то и то надо.

Сергей КТО, всё же пожиже СВО будет, да и доверить ведение боевых действий гражданским людям (а ФСБ всё же гражданская организация) далеко не лучшее решение. Война, самое настоящее название, а КТО, можно будет вводить когда СВО достигнет своего результата.