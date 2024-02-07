Сразу несколько источников выложили инсайд о планах России на эту весну, даже, скорее, на ближайшее время.
Появилось две версии, как все будет. Одна из них - "колонна идет на Киев"
Комментарии
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Сергей Кептицин
И то и то надо.
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1 час.
Сергей
КТО, всё же пожиже СВО будет, да и доверить ведение боевых действий гражданским людям (а ФСБ всё же гражданская организация) далеко не лучшее решение. Война, самое настоящее название, а КТО, можно будет вводить когда СВО достигнет своего результата.
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1 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Передвигаться по Минным Полям - это Бред Ума Лишённого!!! Поэтому Первая Версия ОТПАДАЕТ! (Если ...!) Вторая Версия ОТПАДАЕТ по Этой же Причине! И Ещё по Одной - ЗАХОЧЕТ Белорусский Батька Ввязываться??? А Вот ФСБ Можно ПРИВЕТСТВОВАТЬ!!! В Руководстве ФСБ - Настоящие СПЕЦЫ!!!
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42 мин.
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