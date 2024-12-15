❗️Что известно о танкерах терпящих бедствие в Керченском проливе❗️ ⭕танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель; ⭕танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.
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❗️Что известно о танкерах терпящих бедствие в Керченском проливе❗️ ⭕танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель; ⭕танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.