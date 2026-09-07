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Царьград

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Эксперты объяснили почему дорожает жилье в России

Эксперты объяснили почему дорожает жилье в России

Влияние цен на стройматериалы оказалось значительно слабее, чем принято считать.Стоимость жилья в крупных городах продолжает расти, однако эксперты уверяют, что винить в этом подорожание металла и стройматериалов — значит упрощать картину.

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