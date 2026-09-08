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KP.RU: компания мужа Татьяны Булановой задолжала ФНС 1,095 млн рублей

KP.RU: компания мужа Татьяны Булановой задолжала ФНС 1,095 млн рублей

Бизнесмен Валерий Руднев, супруг заслуженной артистки России Татьяны Булановой, накопил миллионный долг перед Федеральной налоговой службой.

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