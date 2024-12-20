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Царьград

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В Госдуме предлагают обязать магазины ставить полки с бесплатными продуктами, но пускать к ним не всех

В Госдуме предлагают обязать магазины ставить полки с бесплатными продуктами, но пускать к ним не всех

Депутат Госдумы Сергей Миронов обратился в Минпромторг с просьбой законодательно обязать магазины размещать полки для фудшеринга.

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