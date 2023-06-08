Военное обозрение

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Система ПВО Тайваня: радиолокационные средства контроля воздушного и космического пространства

Система ПВО Тайваня: радиолокационные средства контроля воздушного и космического пространства

Вооруженные силы Тайваня ведут свою историю от Национально-революционной армии Китая, руководство которой осуществлялось буржуазно-националистической партией Гоминьдан.

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