Система ПВО Тайваня: радиолокационные средства контроля воздушного и космического пространства

Вооруженные силы Тайваня ведут свою историю от Национально-революционной армии Китая, руководство которой осуществлялось буржуазно-националистической партией Гоминьдан.
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