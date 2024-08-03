Уважаемые работники и ветераны органов государственного контроля

Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работников органов государственного контроля!Сегодня органы государственного контроля играют важную роль в обеспечении экономической безопасности, защите государственных интересов Республики Беларусь, ее суверенитета и независимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии