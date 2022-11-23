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Кожевников о президенте «Локомотива» Яковлеве: «Глыба нашего хоккея, 500 побед в КХЛ – крутой рекорд. Только Ротенберг может догнать, упертый парень»

Александр Кожевников назвал президента «Локомотива» Яковлева глыбой нашего хоккея.  – Две недели назад именно в Сочи началась серия поражений «Локомотива» из пяти матчей, с которой он и вернулся в этот южный город.

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