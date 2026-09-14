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Мы соседи по планете

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«Я не смогу вернуться на свадьбу, я в тюрьме» — 11 историй о трешевых свадьбах

«Я не смогу вернуться на свадьбу, я в тюрьме» — 11 историй о трешевых свадьбах

Предполагается, что свадьба — одно из важнейших событий в жизни: в этот день люди надолго связывают свою жизнь с любимым человеком на виду у семьи и друзей и тратят кучу денег, чтобы все выглядело прекрасно.

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