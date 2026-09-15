Глава МИД Индии призвал привнести свои концепции в международную политику

Защита стратегических интересов Индии в условиях глобальной турбулентности нуждается в «взвешенном расчете», а не в импульсивных решениях, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 15 сентября, выступая на 25-летнем юбилее Индийского совета по международным делам (ICWA), сообщает ANI.
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