Глава МИД Индии призвал привнести свои концепции в международную политику

Защита стратегических интересов Индии в условиях глобальной турбулентности нуждается в «взвешенном расчете», а не в импульсивных решениях, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар 15 сентября, выступая на 25-летнем юбилее Индийского совета по международным делам (ICWA), сообщает ANI.