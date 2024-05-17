Будь готов- всегда готов! В преддверии Дня пионерии, который ежегодно отмечается в нашей стране 19 мая, в Центре молодёжи состоялся торжественный прием в пионеры.
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Будь готов- всегда готов! В преддверии Дня пионерии, который ежегодно отмечается в нашей стране 19 мая, в Центре молодёжи состоялся торжественный прием в пионеры.