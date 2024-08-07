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Многодетным семьям помогут гасить ипотеку

Многодетным семьям помогут гасить ипотеку

Выплаты на погашение ипотечных кредитов многодетным родителям продлили на семь лет, до 2030 года. Более 1,6 миллиона российских семей получат возможность оплатить основной долг или проценты по ипотеке с помощью государства.

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