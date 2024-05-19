В Красноярске нетрезвый подросток врезался в 10 припаркованных автомобилей

В Красноярске 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения за рулем Toyota врезался в 10 припаркованных автомобилей и скрылся с места ДТП, сообщает 19 мая Telegram-канал управления МВД по Красноярскому краю.
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