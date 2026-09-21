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Татар-информ

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Кондратьев: 70 тыс. человек воспользовались сервисом «Мой избиратель» в РТ

Кондратьев: 70 тыс. человек воспользовались сервисом «Мой избиратель» в РТ

Механизмом «Мобильный избиратель», позволяющим избирателям Татарстана изменить участок для голосования на выборах в Госдуму, воспользовались 70 тыс.

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