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Развод отменяется? Появились новые подробности громкого скандала в семье Стаса Михайлова

Развод отменяется? Появились новые подробности громкого скандала в семье Стаса Михайлова

Певец продолжает хранить молчание, а его супруга делает вид, что не делала шокирующих признаний. Стас Михайлов с женой Инной Социальные сетиРасставание Стаса Михайлова с женой пока не перешло в финальную стадию.

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