"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш

Так как при СССР- железный занавес! И жили мы тогда не боясь никаких деверсий.

Аудрюс

Железный занавес и запрет на всю литературу, современную музыку, интернет и компьтеры запретить! Один, максимум два ТВ каналов на страну, где политинформации, а граждане должны конспектировать, а утром перед работой или занятиями отчитываться за конспект! Хождение в строго определенной одежде. Если больше двух, то только строем... С женой спать в строго определенные дни и с разрешения парторга!.........