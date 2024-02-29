Сначала вот вам такая история от одного известного блогера, бывшего украинца, но уже как 10 лет переехавшего в Крым, где он работает преподавателям в ВУЗе: "По заявлениям российских чиновников в РФ из Украины переехали почти 2 млн.
"Хорошие" и "плохие" украинцы в РФ. Получают дроны по почте и запускают с крыш
Комментарии
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Флинт ays_korsar
Так как при СССР- железный занавес! И жили мы тогда не боясь никаких деверсий.
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20 час.
Анатолий Анатольев
Наказание плохих укр, должно быть СУРОВЫМ!!!!!!
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20 час.
Аудрюс
Железный занавес и запрет на всю литературу, современную музыку, интернет и компьтеры запретить! Один, максимум два ТВ каналов на страну, где политинформации, а граждане должны конспектировать, а утром перед работой или занятиями отчитываться за конспект! Хождение в строго определенной одежде. Если больше двух, то только строем... С женой спать в строго определенные дни и с разрешения парторга!.........
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17 час.
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