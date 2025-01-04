Стало известно об изменении тактики ВС России под Красноармейском в ДНР

Вооруженные силы России усилили огневое воздействие на трассу, ведущую из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Константиновку в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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